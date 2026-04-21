Почти центнер марихуаны нашли в гараже у жителя ВКО

Удивительная находка в Усть-Каменогорске. Там обнаружили склад, в котором хранилась крупная партия наркотиков. Спецоперацию провела полиция совместно с областной прокуратурой, сообщает Zakon.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось вычислить 27-летнего жителя Усть-Каменогорска, причастного к незаконному обороту наркотиков. Во время обысков в его гараже нашли две коробки с веществом растительного происхождения, шесть пластиковых бочек объемом по 120 л, наполовину заполненных аналогичным содержимым, еще три с наслоениями, а также упаковочные материалы для дальнейшей расфасовки, рассказали в пресс-службе ДП ВКО 21 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба МВД

Согласно заключению экспертов, изъятая трава является высушенной марихуаной, общий вес которой составил 93 кг. А это считается особо крупным размером.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Полиция предупреждает, что незаконный оборот наркотиков – от хранения до сбыта – влечет за собой строгую уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

