Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы – один из пострадавших в тяжелом состоянии
Сломавшийся на трассе грузовик Hyundai Porter стоял у края дороги между проспектами Суюнбая и Сейфуллина.
Автомобиль Audi 100 двигался в попутном направлении и, со слов очевидцев, "шашковал" из ряда в ряд.
По всей видимости, он поздно заметил стоящий Hyundai и врезался в него. Удар пришелся на пассажирскую сторону.
Фото: Zakon.kz
Незагруженный грузовичок подбросило и откинуло на двигавшуюся попутно ГАЗель, затем на полосу встречного движения, где он столкнулся еще и с автомобилем Land Rover Range Rover.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП госпитализировали всех, кто находился в Audi. Водителя и двух пассажиров. Одного из них в тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП образовалась сильная пробка в оба направления. Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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