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Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы – один из пострадавших в тяжелом состоянии

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
Авария с участием нескольких машин произошла на проспекте Рыскулова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сломавшийся на трассе грузовик Hyundai Porter стоял у края дороги между проспектами Суюнбая и Сейфуллина.

Автомобиль Audi 100 двигался в попутном направлении и, со слов очевидцев, "шашковал" из ряда в ряд.

По всей видимости, он поздно заметил стоящий Hyundai и врезался в него. Удар пришелся на пассажирскую сторону.

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

Незагруженный грузовичок подбросило и откинуло на двигавшуюся попутно ГАЗель, затем на полосу встречного движения, где он столкнулся еще и с автомобилем Land Rover Range Rover.

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП госпитализировали всех, кто находился в Audi. Водителя и двух пассажиров. Одного из них в тяжелом состоянии.

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП образовалась сильная пробка в оба направления. Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:02

Фото: Zakon.kz

29 мая под колесами грузовика в Алматы погиб мопедист.

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