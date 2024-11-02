Водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы
Автомобиль Chevrolet Monza двигался по Рыскулова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным обстоятельствам, автомобиль выехал на середину проезжей части, где на его пути оказался "разделительный островок безопасности".
Фото: Zakon.kz
Chevrolet ударился о бордюр, отчего у автомобиля оторвало переднюю ходовую часть.
Фото: Zakon.kz
Затем машина, кувыркаясь, опрокинулась на крышу по середине проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Через немного времени автомобиль вспыхнул.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы, проезжающие мимо, потушили огонь и не дали Chevrolet разгореться.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Водителя заподозрили в алкогольном опьянении и отправили на освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
В данное время на месте работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что пострадавшую в ДТП уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи в Уральске.