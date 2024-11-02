Водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы

2 ноября в Алматы по проспекту Рыскулова, не доезжая улицы Шемякина, произошла серьезная авария, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Chevrolet Monza двигался по Рыскулова в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

По невыясненным обстоятельствам, автомобиль выехал на середину проезжей части, где на его пути оказался "разделительный островок безопасности".

Фото: Zakon.kz

Chevrolet ударился о бордюр, отчего у автомобиля оторвало переднюю ходовую часть.

Фото: Zakon.kz

Затем машина, кувыркаясь, опрокинулась на крышу по середине проезжей части.

Фото: Zakon.kz

Через немного времени автомобиль вспыхнул.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы, проезжающие мимо, потушили огонь и не дали Chevrolet разгореться.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Водителя заподозрили в алкогольном опьянении и отправили на освидетельствование.

Фото: Zakon.kz

В данное время на месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что пострадавшую в ДТП уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи в Уральске.