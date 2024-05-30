Руководителей финпирамиды, обманувших казахстанцев на миллионы тенге, осудили в Алматы

В Алмалинском районном суде города Алматы 30 мая осудили трех человек за создание финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, чтобы будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

"Клиентов привлекали путем рекламы в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект инвестиционной компанией, и пообещав, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы. Но история оказалась банальной – финпирамида крутилась по стандартной системе: более ранние вкладчики получали дивиденды за счет последующих", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Позиция сторон:

подсудимые вину не признали;

часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб;

прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Решение суда:

приговором суда подсудимые признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с удовлетворением гражданских исков потерпевших;

смягчающими обстоятельствами у подсудимых признаны: наличие малолетнего ребенка у подсудимой А., пожилой возраст подсудимой К. и отсутствие судимости у всех подсудимых;

отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом финансовом мошенничестве. 57-летняя семейчанка, в сговоре с другими лицами, проживающими в городах Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Семей и Павлодар, рекламировала мобильное приложение APPPORT для жителей ВКО и проводила агитационную работу, из-за чего казахстанцы потеряли около 2,5 млрд тенге.