Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Руководителей финпирамиды, обманувших казахстанцев на миллионы тенге, осудили в Алматы

Руководителей финпирамиды, обманувших казахстанцев на миллионы тенге, осудили в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 19:04 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районном суде города Алматы 30 мая осудили трех человек за создание финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, чтобы будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

"Клиентов привлекали путем рекламы в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект инвестиционной компанией, и пообещав, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы. Но история оказалась банальной – финпирамида крутилась по стандартной системе: более ранние вкладчики получали дивиденды за счет последующих", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Позиция сторон:

  • подсудимые вину не признали;
  • часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб;
  • прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Решение суда:

  • приговором суда подсудимые признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с удовлетворением гражданских исков потерпевших;
  • смягчающими обстоятельствами у подсудимых признаны: наличие малолетнего ребенка у подсудимой А., пожилой возраст подсудимой К. и отсутствие судимости у всех подсудимых;
  • отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом финансовом мошенничестве. 57-летняя семейчанка, в сговоре с другими лицами, проживающими в городах Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Семей и Павлодар, рекламировала мобильное приложение APPPORT для жителей ВКО и проводила агитационную работу, из-за чего казахстанцы потеряли около 2,5 млрд тенге. 

Читайте также

Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы
Массовая авария на проспекте Рыскулова в Алматы – один из пострадавших в тяжелом состоянии
ДТП, рейсовый автобус, смертельное, Алматинская область
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы – Хоргос
Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции
Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции
Диана Абдуллаева
Алматы 2024 год Финансовые пирамиды Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: