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Происшествия

Пропавшего пенсионера нашли мертвым в Акмолинской области

Пропавшего пенсионера нашли мертвым в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 23:15 Фото: magnific.com
В Акмолинской области нашли тело мужчины, которого искали практически всем районом. 68-летний пенсионер вчера днем уехал на рыбалку и пропал, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, он отправился на озеро Жарлыколь. А после того, как вечером не вернулся, родные забили тревогу. К поискам подключились полицейские, спасатели и неравнодушные сельчане со всей округи. В 100 м от берега нашли резиновую лодку пропавшего, в ней лежали сапоги и кепка.

Как уточняется, тело самого рыбака водолазы обнаружили сегодня утром на двухметровой глубине. Известно, что мужчина отправился на ловлю без спасательного жилета.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего четырехлетнего ребенка нашли на стройке в Кокшетау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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