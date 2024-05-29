Пастух таинственно исчез в Акмолинской области
Фото: pixabay
Акмолинские полицейские просят помочь в поисках таинственно исчезнувшего пастуха. 57-летний мужчина последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, Даулетбай Какеш устроился на работу в хозяйство всего за несколько недель до исчезновения. До этого мужчина вместе с семьей проживал в Астане.
22 мая работники хозяйства потеряли пастуха: его не оказалось ни на пастбище, ни в вагончике, где он жил. Сначала искали собственными силами, а спустя четыре дня глава предприятия обратился за помощью к полицейским. На поиски подняты 50 человек. Это полицейские, спасатели ДЧС и волонтеры.
"Сразу же после получения заявления полицейскими были организованы широкомасштабные поиски. Специально для проведения поисковых мероприятий выделена служебная техника, моторные лодки, поиски с воздуха осуществляются с помощью дрона". Ведущий специалист ДП Акмолинской области Алия Билялова
Ранее сообщалось, что без вести пропавшего во время паводка казахстанца нашли при помощи дрона.
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