Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пастух таинственно исчез в Акмолинской области

пастух исчез в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 23:12 Фото: pixabay
Акмолинские полицейские просят помочь в поисках таинственно исчезнувшего пастуха. 57-летний мужчина последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, Даулетбай Какеш устроился на работу в хозяйство всего за несколько недель до исчезновения. До этого мужчина вместе с семьей проживал в Астане.

22 мая работники хозяйства потеряли пастуха: его не оказалось ни на пастбище, ни в вагончике, где он жил. Сначала искали собственными силами, а спустя четыре дня глава предприятия обратился за помощью к полицейским. На поиски подняты 50 человек. Это полицейские, спасатели ДЧС и волонтеры.

"Сразу же после получения заявления полицейскими были организованы широкомасштабные поиски. Специально для проведения поисковых мероприятий выделена служебная техника, моторные лодки, поиски с воздуха осуществляются с помощью дрона". Ведущий специалист ДП Акмолинской области Алия Билялова

Ранее сообщалось, что без вести пропавшего во время паводка казахстанца нашли при помощи дрона.

Читайте также

приговор суда
Трех актюбинцев осудили по делу о жестоком двойном убийстве
ДТП в Алматы
Избил девушку и прокатил парня на капоте: полиция Алматы расследует конфликт
мальчик упал со скалы
Актауские врачи рассказали о состоянии сорвавшегося со скалы ребенка
Елена Беляева
Акмолинская область 2024 год Без вести пропавшие Пропавшие без вести
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: