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Законодательство РК

Оригинальным способом пытались пронести телефон в СИЗО Астаны

телефон пытались провести в тапочке в СИЗО, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 20:28 Фото: Департамент УИС по Астане
Житель Павлодарской области хотел передать в СИЗО Астаны телефон ухищренным способом, спрятав его в подошве резиновой тапочки вместе с продуктами, сообщает Zakon.kz.

По данному факту "посыльный" привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов".

"В результате всесторонних принятых мер ДУИС Астаны и его подведомственных подразделений ликвидирован очередной канал поставки проникновения запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов, в учреждения столичного ДУИС. Работа по установлению других каналов проникновения продолжается и находится на особом контроле", – отметил начальник столичного ДУИС Даулет Рахимбеков.

Ранее в МВД заявили, что мест в СИЗО для семейных дебоширов не хватит после принятия нового закона.

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