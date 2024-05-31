Оригинальным способом пытались пронести телефон в СИЗО Астаны

Житель Павлодарской области хотел передать в СИЗО Астаны телефон ухищренным способом, спрятав его в подошве резиновой тапочки вместе с продуктами, сообщает Zakon.kz.

По данному факту "посыльный" привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов".



"В результате всесторонних принятых мер ДУИС Астаны и его подведомственных подразделений ликвидирован очередной канал поставки проникновения запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов, в учреждения столичного ДУИС. Работа по установлению других каналов проникновения продолжается и находится на особом контроле", – отметил начальник столичного ДУИС Даулет Рахимбеков.

Ранее в МВД заявили, что мест в СИЗО для семейных дебоширов не хватит после принятия нового закона.