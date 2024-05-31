Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спустя три недели поисков в Павлодаре нашли тело утонувшего капитана судна

найдено тело утонувшего капитана судна, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:29 Фото: astanatv.kz
31 мая в Павлодарской области, спустя три недели поисков, нашли тело утонувшего в Иртыше капитана судна. Мужчине было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, поиски осложняло то, что Иртыш ещё не встал в русло, вода грязная, а видимость – нулевая.

"Мы искали 20 дней. Это, получается, первая фаза – мы искали 10 дней – это три дня активных, семь дней пассивных. После этого по заявлению родственников поиски были возобновлены. Вода у нас грязная, видимость нулевая, наши водолазы ныряли, для их же жизней была угроза. Вместе с водой там всякий мусор, бревна. Тело всплыло, обнаружили в шестидесяти километрах вниз по течению от села Аккулы". Замначальника Управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов

Ранее сообщалось, что в районе Аккулы возле села Шабар в реке Иртыш утонул капитан судна. Вместе с командой в ночное время он находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буев. Его тело искали с 8 мая.

Читайте также

военнослужащие нашли пропавшего ребенка
Гвардейцы в Шымкенте нашли пропавшего четырехлетнего ребенка
приговор
Старший офицер воинской части заложил в ломбард топографические приборы на 30 млн тенге
закрыли трассу
Дорогу закрыли из-за талых вод в Атырауской области
Елена Беляева
Павлодарская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: