Спустя три недели поисков в Павлодаре нашли тело утонувшего капитана судна

31 мая в Павлодарской области, спустя три недели поисков, нашли тело утонувшего в Иртыше капитана судна. Мужчине было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, поиски осложняло то, что Иртыш ещё не встал в русло, вода грязная, а видимость – нулевая.

"Мы искали 20 дней. Это, получается, первая фаза – мы искали 10 дней – это три дня активных, семь дней пассивных. После этого по заявлению родственников поиски были возобновлены. Вода у нас грязная, видимость нулевая, наши водолазы ныряли, для их же жизней была угроза. Вместе с водой там всякий мусор, бревна. Тело всплыло, обнаружили в шестидесяти километрах вниз по течению от села Аккулы". Замначальника Управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов

Ранее сообщалось, что в районе Аккулы возле села Шабар в реке Иртыш утонул капитан судна. Вместе с командой в ночное время он находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буев. Его тело искали с 8 мая.