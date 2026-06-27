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События

Тело утонувшего в Каспии мужчины нашли спустя почти неделю поисков

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:41 Фото: primeminister.kz
В Мангистауской области завершились поиски 27-летнего мужчины, утонувшего в Каспийском море 21 июня, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла на необорудованном участке побережья в 56 километрах от Актау. Поисковую операцию осложнял сильный шторм, из-за которого водолазы могли выходить в море только в периоды затишья.

Несмотря на непогоду, спасатели продолжали работу без перерывов. В поисках участвовали сотрудники ДЧС, водолазы, военнослужащие Национальной гвардии и Военно-морских сил, использовались плавсредства, спецтехника и подводный дрон.

Тело погибшего обнаружили вечером 26 июня 2026 года около 18:30. По данным спасателей, течение унесло его на 65 километров от Актау – в район одной из баз отдыха, пишет издание Lada.

Ранее на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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