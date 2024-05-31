Гвардейцы в Шымкенте нашли пропавшего четырехлетнего ребенка

Военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК при обеспечении общественного порядка в Шымкенте нашли потерявшуюся четырехлетнюю девочку и передали ее матери, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 30 мая вечером около 20:30. Начальник войскового наряда рядовой Алибек Абатов вместе с патрульными рядовыми Жахангиром Жарылқап и Ғалымжаном Ақперхан обеспечивали общественную безопасность города на закрепленной за ними территории, где и заметили девочку без сопровождения взрослых.







"Примерно около 20:30 в районе "Аллеи семьи" мы заметили маленькую девочку. Взрослых рядом с ней не было. Подойдя к ней, мы выяснили, что ребенок потерялся. Мы успокоили ее и сразу же доставили в районное отделение полиции. Спустя некоторое время туда пришла мать ребенка с заявлением о пропаже", – рассказал начальник войскового наряда рядовой Алибек Абатов.

Гвардейцы передали ребенка матери. В свою очередь, женщина выразила огромную благодарность составу войскового наряда за такой благородный поступок.

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