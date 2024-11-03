Трехлетняя девочка выжила благодаря помощи гвардейцев в Туркестане
Из автомобиля марки Volkswagen выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку. Рядовой Нурболат Сейсенбеков оказал первую медицинскую помощь, а сержант Жанболат Дуйсенбай вызвал медкиков.
Своевременно оказанная первая медицинская помощь позволила стабилизировать состояние девочки до прибытия скорой помощи.
"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша работа и наша ответственность", – подчеркнул рядовой Нурболат Сейсенбеков.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Семья девочки выразила глубочайшую благодарность военнослужащим за их оперативные действия и профессионализм.
"Мы не знаем, что бы сделали без них. Они – настоящие герои", – сказала мать девочки.
Позже родители спасенной девочки прибыли в 3 батальон оперативного назначения воинской части 6506 дислоцированной в городе Туркестан для того, чтобы лично поблагодарить военнослужащих за их мужество и героизм.
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