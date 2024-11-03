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Трехлетняя девочка выжила благодаря помощи гвардейцев в Туркестане

гвардейцы помогли девочке, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:13 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
1 ноября около 14.00 у одного из магазинов в Туркестане военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК спасли жизнь трехлетней девочке, у которой случился судорожный приступ прямо в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Из автомобиля марки Volkswagen выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку. Рядовой Нурболат Сейсенбеков оказал первую медицинскую помощь, а сержант Жанболат Дуйсенбай вызвал медкиков.

Своевременно оказанная первая медицинская помощь позволила стабилизировать состояние девочки до прибытия скорой помощи.

"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша работа и наша ответственность", – подчеркнул рядовой Нурболат Сейсенбеков.
гвардейцы спасли жизнь девочке в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:13

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Семья девочки выразила глубочайшую благодарность военнослужащим за их оперативные действия и профессионализм.


"Мы не знаем, что бы сделали без них. Они – настоящие герои", – сказала мать девочки.

Позже родители спасенной девочки прибыли в 3 батальон оперативного назначения воинской части 6506 дислоцированной в городе Туркестан для того, чтобы лично поблагодарить военнослужащих за их мужество и героизм.

Ранее бойцы Нацгвардии в Талдыкоргане помогли девушке, пострадавшей в ДТП.

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