Сеновал вспыхнул в Костанайской области

31 мая в селе Павлова Костанайской области на территории частного жилого дома загорелся сеновал, сообщает Zakon.kz.

Спасатели ликвидировали горение на площади 50 кв. м.

"Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем". Пресс-служба МЧС РК





Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау.