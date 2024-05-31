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Законодательство РК

Сеновал вспыхнул в Костанайской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 20:34 Фото: скриншот видео
31 мая в селе Павлова Костанайской области на территории частного жилого дома загорелся сеновал, сообщает Zakon.kz.

Спасатели ликвидировали горение на площади 50 кв. м.

"Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем". Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау.

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