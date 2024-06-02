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Зараженную черешню хотели провезти из Кыргызстана в РФ через Казахстан

Зараженную черешню хотели провезти из Кыргызстана в РФ через Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 21:09 Фото: pixabay
В Жамбылской области на фитосанитарных контрольных постах обнаружили почти 40 тонн зараженной черешни, которую хотели провезти из Кыргызстана в Российскую Федерацию через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

"На прошедшей неделе на фитосанитарных контрольных постах Жамбылской области, расположенных на приграничной территории с Кыргызской Республикой, при проведении инспекторами карантинного фитосанитарного контроля (надзора) транзитной подкарантинной продукции черешни, которая направлялась из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, были выявлены два случая зараженности черешни личинками карантинного вредителя дрозофилы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн.

"За нарушение фитосанитарных требований согласно статье 400 КоАП РК были наложены административные штрафы. Вместе с тем вся зараженная подкарантинная продукция была незамедлительно возвращена в страну-экспортера", – указывается в пресс-релизе.

В Комитете уточнили, что дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметров и весом в пару миллиграмм, обычно с коричнево-серыми телами и красноватыми глазами. 

Ранее сообщалось, что казахстанского предпринимателя оштрафовали за реализацию зараженной сибирской язвой мясной продукции. 

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