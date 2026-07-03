В Казахстан пытались ввезти зараженные сливы и черешню: что нашли в грузовиках из Кыргызстана

Попытку ввоза более двух тонн зараженной плодоовощной продукции пресекли в Жамбылской области. Опасных карантинных вредителей, угрожающих отечественным садам, выявили в автотранспортных средствах на пункте пропуска "Кордай", передает Zakon.kz.

Об этом 3 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК. По данным ведомства, в ходе фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Кордай" специалисты выявили опасные карантинные объекты в автотранспортных средствах, следовавших из Кыргызской Республики.

Так, в партии свежей сливы весом 800 кг обнаружен червец Комстока, а в двух партиях черешни общим весом 1 450 кг выявлена азиатская плодовая муха.

По данным специалистов, указанные карантинные вредители представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку способны поражать широкий спектр плодовых культур и при распространении нанести значительный ущерб отечественным садоводческим хозяйствам.

"По результатам фитосанитарного контроля вся зараженная продукция признана опасной, не допущена к ввозу и перемещению по территории Республики Казахстан и возвращена отправителям в Кыргызскую Республику", – заявили в ведомстве.

Приняты меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.

Ранее на границе Казахстана с Китайской Народной Республикой был пресечен ввоз крупных партий зараженных персиков и моркови.