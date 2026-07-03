#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Казахстан пытались ввезти зараженные сливы и черешню: что нашли в грузовиках из Кыргызстана

Фото: МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 21:16 Фото: МСХ РК
Попытку ввоза более двух тонн зараженной плодоовощной продукции пресекли в Жамбылской области. Опасных карантинных вредителей, угрожающих отечественным садам, выявили в автотранспортных средствах на пункте пропуска "Кордай", передает Zakon.kz.

Об этом 3 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК. По данным ведомства, в ходе фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска "Кордай" специалисты выявили опасные карантинные объекты в автотранспортных средствах, следовавших из Кыргызской Республики.

Так, в партии свежей сливы весом 800 кг обнаружен червец Комстока, а в двух партиях черешни общим весом 1 450 кг выявлена азиатская плодовая муха.

По данным специалистов, указанные карантинные вредители представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку способны поражать широкий спектр плодовых культур и при распространении нанести значительный ущерб отечественным садоводческим хозяйствам.

"По результатам фитосанитарного контроля вся зараженная продукция признана опасной, не допущена к ввозу и перемещению по территории Республики Казахстан и возвращена отправителям в Кыргызскую Республику", – заявили в ведомстве.

Приняты меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.

Ранее на границе Казахстана с Китайской Народной Республикой был пресечен ввоз крупных партий зараженных персиков и моркови.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Рыболовство, рыба
16:05, 27 августа 2024
Из Казахстана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти тонны рыбной продукции
Зараженную черешню хотели провезти из Кыргызстана в РФ через Казахстан
21:09, 02 июня 2024
Зараженную черешню хотели провезти из Кыргызстана в РФ через Казахстан
Большую партию золотых изделий пытались незаконно ввезти в Казахстан
10:07, 29 сентября 2023
Большую партию контрабандного золота пытались незаконно ввезти в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
20:50, Сегодня
"Астана" обыграла "Женис" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:10, Сегодня
Видеообзор разгромного поражения "Тараза" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Минай&quot;
19:44, Сегодня
Украинский голкипер Кучер официально перешёл в "Алтай"
Фото: UWW
19:19, Сегодня
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: