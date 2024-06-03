Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматинской области горели хозпостройки

В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 08:40 Фото: МЧС РК
Пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м, сообщает Zakon.kz.

"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее, 30 мая, сообщалось о пожаре на складе с медотходами в Алматинской области.


Читайте также

Приставил к горлу нож: появились подробности нападения на медиков скорой в Астане
Приставил к горлу нож: появились подробности нападения на медиков скорой в Астане
Актау, неприятный запах, экологи, причина
Названа причина неприятного запаха в Актау
Елена Вебер
Алматинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: