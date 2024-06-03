В Алматинской области горели хозпостройки
Фото: МЧС РК
Пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м, сообщает Zakon.kz.
"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.
Ранее, 30 мая, сообщалось о пожаре на складе с медотходами в Алматинской области.
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