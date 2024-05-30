Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Склад с медотходами горел в Алматинской области

Складские помещения с медотходами горели в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 21:04 Фото: МЧС РК
В Алматинской области 30 мая произошел пожар на территории складского помещения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МЧС РК, пожар произошел в Илийском районе.

"Произошло загорание складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами на площади 150 кв. м. Огонь полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Караганде произошел пожар на рынке в здании торгово-фермерского центра.

Читайте также

пастух, Акмолинская оласть
Таинственно пропавшего пастуха в Акмолинской области нашли мертвым
Диана Абдуллаева
Алматинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: