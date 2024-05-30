Склад с медотходами горел в Алматинской области
Фото: МЧС РК
В Алматинской области 30 мая произошел пожар на территории складского помещения, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в МЧС РК, пожар произошел в Илийском районе.
"Произошло загорание складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами на площади 150 кв. м. Огонь полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Караганде произошел пожар на рынке в здании торгово-фермерского центра.
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