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Хозяйственные постройки горели в пяти областях Казахстана

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение степных пожаров, тушение степного пожара, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 07:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 6 пожаров с загоранием хозяйственных построек в частных подворьях, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС РК, инциденты имели место в Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской в Жетысуской области и 2 случая в Жамбылской области.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет, причины пожаров устанавливаются.

Ночью 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана произошел пожар.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля.

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