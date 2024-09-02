Хозяйственные постройки горели в пяти областях Казахстана

За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 6 пожаров с загоранием хозяйственных построек в частных подворьях, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС РК, инциденты имели место в Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской в Жетысуской области и 2 случая в Жамбылской области.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет, причины пожаров устанавливаются.

Ночью 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана произошел пожар.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля.

