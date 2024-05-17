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Полицейский вернул с того света ребенка в Таразе

Ребенка чудом спасли в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:10 Фото: Zakon.kz
Невероятное спасение жизни ребенка полицейскими произошло в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Кадры спасения запечатлел видеожетон одного из сотрудников полиции. Ребенок уже не дышал, захлебнувшись в воде.

"Автоэкипаж Боран-3 патрулировал свою территорию, когда по рации поступил срочный вызов от дежурного. В канал, протекающий вдоль улицы Айша биби в Таразе, около школы, упал 2-летний мальчик. Полицейские за несколько минут прибыли на место, к тому времени прохожий вытащил малыша из воды в бессознательном состоянии", – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Пока ехала бригада скорой медицинской помощи, в течение 10 минут патрульный проводил мальчику сердечно-легочную реанимацию и мальчик начал дышать

"Несмотря на то, что у ребенка не было признаков жизни, я боролся до конца, без остановки делал массаж сердца, применил все навыки, которым нас обучали. И случилось чудо, из легких вышла вода, мальчик начал дышать", – рассказал инспектор БПП УП Тараза Даурен Колкаев.

Ребенка отвезли в областную детскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Похожий случай произошел в феврале 2024 года в Алматы: сотрудники СГО чудом спасли тонувшего ребенка.

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