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Законодательство РК

Пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае

пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 19:00 Фото: скриншот видео
4 июня костанайские спасатели рассказали о том, что борются с огнем на складе макулатуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, тушение все еще продолжается. На помощь спасателям прибыли сотрудники пожарного поезда.


Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м.

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