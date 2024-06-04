Пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае
Фото: скриншот видео
4 июня костанайские спасатели рассказали о том, что борются с огнем на складе макулатуры, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, тушение все еще продолжается. На помощь спасателям прибыли сотрудники пожарного поезда.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м.
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