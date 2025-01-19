Стали известны детали крупного пожара в Талдыкоргане
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 января в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 500 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Во время пожара никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что двухэтажный банный комплекс вспыхнул в Талдыкоргане. Были эвакуированы 23 человека.
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