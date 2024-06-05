Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Масштабы крупного пожара в Жамбылской области показали с вертолета

Пожар в Жымбалской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:51 Фото: ДЧС Жамбылской области
Пожарным службам удалось остановить распространения огня в Сарыкобинском лесничестве Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС региона, рано утром 5 июня пожар локализовали. Его общая площадь – 1800 га.

Пожар в Жымбалской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:51

Фото: МЧС РК

"Угрозы населенным пунктам нет. Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации", – сообщили в ДЧС.


В тушении пожара задействовали 167 человек и 39 единиц техники лесного хозяйства, вертолет РГКП "Казавиалесоохрана". Также были направлены 84 человека и девять единиц техники ДЧС Жамбылской области. На случай осложнения обстановки в готовность привели группировки МЧС городов Алматы, Шымкента и два воздушных борта "Казавиаспас".

Как сообщалось ранее, днем 4 июня во время аэровизуального облета был обнаружен пожар на территории Сарыкобинского лесничества. Огонь распространился на территорию района Турара Рыскулова.

Читайте также

За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев
За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев
Жамбылская область
Лесной пожар разгорелся в Жамбылской области
Пожар
Автопожары в двух областях страны ликвидировали огнеборцы
Ирина Капитанова
МЧС РК Жамбылская область Пожар 2024 год Лесные пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: