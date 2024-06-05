Масштабы крупного пожара в Жамбылской области показали с вертолета
Фото: ДЧС Жамбылской области
Пожарным службам удалось остановить распространения огня в Сарыкобинском лесничестве Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС региона, рано утром 5 июня пожар локализовали. Его общая площадь – 1800 га.
Фото: МЧС РК
"Угрозы населенным пунктам нет. Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации", – сообщили в ДЧС.
В тушении пожара задействовали 167 человек и 39 единиц техники лесного хозяйства, вертолет РГКП "Казавиалесоохрана". Также были направлены 84 человека и девять единиц техники ДЧС Жамбылской области. На случай осложнения обстановки в готовность привели группировки МЧС городов Алматы, Шымкента и два воздушных борта "Казавиаспас".
Как сообщалось ранее, днем 4 июня во время аэровизуального облета был обнаружен пожар на территории Сарыкобинского лесничества. Огонь распространился на территорию района Турара Рыскулова.
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