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Происшествия

Природный пожар ликвидировали в Костанайской области

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 09:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанайской области удалось вовремя потушить природный пожар и предотвратить распространение огня, а также его переход на лесной фонд, сообщает Zakon.kz.
"В тушении пожара были задействованы более 80 человек и 25 единиц техники, а также пожарный поезд. Причины возгорания устанавливаются. огонь ликвидирован на общей площади около 700 га", – рассказали в МЧС РК.

Возгорание зафиксировали 5 апреля на территории села Б.Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. Тушению огня мешал сильный ветер, из-за чего возрастала угроза распространения пожара.

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Андрей Дюсупов
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