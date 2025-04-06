Природный пожар ликвидировали в Костанайской области

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Костанайской области удалось вовремя потушить природный пожар и предотвратить распространение огня, а также его переход на лесной фонд, сообщает Zakon.kz.

"В тушении пожара были задействованы более 80 человек и 25 единиц техники, а также пожарный поезд. Причины возгорания устанавливаются. огонь ликвидирован на общей площади около 700 га", – рассказали в МЧС РК. Возгорание зафиксировали 5 апреля на территории села Б.Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. Тушению огня мешал сильный ветер, из-за чего возрастала угроза распространения пожара.

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