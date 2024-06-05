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Законодательство РК

Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке

Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:54 Фото: Zakon.kz
Администрацию одного из алматинских кафе оштрафовали полицейские за то, что его работники мыли мусорный бак в ближайшей речке, передает Zakon.kz.

Сам факт мойки стражи порядка увидел в социальных сетях во время их мониторинга, сообщили в пресс-службе МВД РК.

"Участковыми инспекторами управления полиции Медеуского района проведена проверка и установлено, что данное противоправное действие совершено сотрудниками одного из кафе, расположенных вдоль реки Теренкур".

По факту нарушения правил благоустройства города в отношении администрации указанного заведения составлен административный протокол. Размер штрафа оставил 30 МРП.

Управляющая кафе извинилась за произошедшее и сообщила, что инцидент произошел в апреле.

По ее словам, мыть мусорный бак в реке сотрудники кафе решили по собственной инициативе. Сейчас они больше в этом кафе не работают.

Ранее мы писали о том, как как полицейские находят нарушителей за загрязнение общественных мест и сколько человек за это уже наказали.

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