Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке

Администрацию одного из алматинских кафе оштрафовали полицейские за то, что его работники мыли мусорный бак в ближайшей речке, передает Zakon.kz.

Сам факт мойки стражи порядка увидел в социальных сетях во время их мониторинга, сообщили в пресс-службе МВД РК.



"Участковыми инспекторами управления полиции Медеуского района проведена проверка и установлено, что данное противоправное действие совершено сотрудниками одного из кафе, расположенных вдоль реки Теренкур".

По факту нарушения правил благоустройства города в отношении администрации указанного заведения составлен административный протокол. Размер штрафа оставил 30 МРП.

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Управляющая кафе извинилась за произошедшее и сообщила, что инцидент произошел в апреле.

По ее словам, мыть мусорный бак в реке сотрудники кафе решили по собственной инициативе. Сейчас они больше в этом кафе не работают.

Ранее мы писали о том, как как полицейские находят нарушителей за загрязнение общественных мест и сколько человек за это уже наказали.

