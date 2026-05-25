Новорожденного нашли в мусорном баке в Актобе

Фото: pexels

Прохожие спасли жизнь младенца, услышав плач, проходя мимо мусорного бака по одной из улиц Актобе. Об этом стало известно из социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 23 мая 2026 года. Как оказалось, младенца завернули в пакет и выбросили. "Новорожденный был своевременно доставлен сотрудниками полиции в медицинское учреждение. На данный момент он находится в больнице". Пресс-служба ДП Актюбинской области Теперь полиция проводит оперативные мероприятия, пытаясь установить, кто является матерью. Ранее мы рассказывали, что уроженец Казахстана, 38-летний артист Мариинского театра, выстрелил в 11-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице.



