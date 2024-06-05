В "Казахмысе" сделали заявление по топ-менеджеру, которого ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск

В "Казахмысе" сегодня, 5 июня 2024 года, прокомментировали информацию об объявлении в международный розыск топ-менеджера ТОО "Kazakhmys Holding" и акционера "Алтын Алмас", "Каражыра" Владимира Джуманбаева, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в международный розыск казахстанского предпринимателя Владимира Джуманбаева. По данным ГКНБ КР, установлены факты финансирования Владимиром Джуманбаевым деятельности ОПГ "вора в законе" Камчыбека Асанбека (Кольбаева), входившего в международную преступную группировку "Братский круг".

В холдинге сегодня подчеркнули, что "Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам".

"На данный момент Джуманбаев находится в трудовом отпуске. Он не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию. Вместе с тем официальных запросов от органов досудебного расследования Кыргызстана в адрес Группы компаний "Казахмыс", "Алтын Алмас" и "Каражыра" не поступало". Пресс-служба "Казахмыса"

Также в пресс-службе заверили, что группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и готова предпринять меры по правовой защите своих сотрудников.