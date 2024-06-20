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Уголовное дело против топ-менеджера "Казахмыса" прекратили в Кыргызстане

Уголовное дело против топ-менеджера &quot;Казахмыса&quot; прекратили в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 09:55 Фото: МВД КР, kazakhmys.kz
Сегодня, 20 июня 2024 года, в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР) заявили, что уголовное преследование по факту финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека со стороны Владимира Джуманбаева прекращено, сообщает Zakon.kz.

Из заявления ГКНБ КР следует, что в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчыбека Асанбека (Кольбаева) со стороны одного из крупных бизнесменов РК – Джуманбаева Владимира Викторовича.

"Однако 19 июня 2024 года В. Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведен ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий. По результатам проведенных мероприятий ранее предъявленные обвинения В. Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено", – заявили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана.

5 июня 2024 года стало известно, что Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в международный розыск казахстанского предпринимателя, топ-менеджера ТОО "Kazakhmys Holding" Владимира Джуманбаева. По данным ГКНБ КР, установлены факты финансирования Владимиром Джуманбаевым деятельности ОПГ "вора в законе" Камчыбека Асанбека (Кольбаева), входившего в международную преступную группировку "Братский круг". В тот же день в холдинге подчеркнули, что "Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам".

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