Астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции

На почте в Астане выявили посылку с наркотиками внутри, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 апреля, при координации Главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Казахстана наркотических веществ.

"На участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками Департамента АФМ по Астане совместно с Департаментом безопасности АО "Казпочта" обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество "гашиш" весом 479,94 г, прибывшая из Швеции. Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС", – сказано в сообщении.

Другую информацию, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК, не разглашают.

В АФМ при этом обратились:

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот АФМ Insider (https://t.me/afm_insider_bot). Анонимность гарантируется".

В феврале 2024 года сообщалось о том, что в Алматы почтой поставляли кокаин из Италии и Польши.