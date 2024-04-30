Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции

Посылка с гашишем пришла в Астану из Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:09 Фото: АФМ РК
На почте в Астане выявили посылку с наркотиками внутри, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 апреля, при координации Главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Казахстана наркотических веществ.

"На участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками Департамента АФМ по Астане совместно с Департаментом безопасности АО "Казпочта" обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество "гашиш" весом 479,94 г, прибывшая из Швеции. Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС", – сказано в сообщении.

Другую информацию, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК, не разглашают.

В АФМ при этом обратились:

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот АФМ Insider (https://t.me/afm_insider_bot). Анонимность гарантируется".

В феврале 2024 года сообщалось о том, что в Алматы почтой поставляли кокаин из Италии и Польши.

Читайте также

Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева
Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева
В Жамбылской области украли бюджетные 105 млн тенге
Более 105 млн бюджетных денег выдали незаконно двум казахстанцам вместо 108 крестьян
Почти 160 млн тенге украли руководители военизированной охраны КТЖ
Почти 160 млн тенге украли руководители военизированной охраны КТЖ
Ирина Капитанова
АФМ РК Астана Казпочта 2024 год Наркотики Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: