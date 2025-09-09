Спецоперация АФМ: посылка с сюрпризом из Таиланда стала поводом ареста казахстанца
Фото: Telegram/afm_rk
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. Об этом 9 сентября 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе АФМ.
По данным агентства, в ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд.
"С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО "Казпочта". При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства – каннабис WAX".Пресс-служба АФМ
Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.
"Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана сотрудники Министерства внутренних дел провели задержания в рамках широкомасштабной операции "Қарасора-2025".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript