Происшествия

Спецоперация АФМ: посылка с сюрпризом из Таиланда стала поводом ареста казахстанца

посылка с сюрпризом из Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:02 Фото: Telegram/afm_rk
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. Об этом 9 сентября 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе АФМ.

По данным агентства, в ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд.

"С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО "Казпочта". При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства – каннабис WAX".Пресс-служба АФМ

Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.

"Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана сотрудники Министерства внутренних дел провели задержания в рамках широкомасштабной операции "Қарасора-2025".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
