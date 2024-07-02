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Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для туристов в Жетысуской области

поездка на катамаране едва не обернулась трагедией в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:51 Фото: скриншот видео
2 июля туристы, отплыв далеко от побережья озера Алаколь, из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, га помощь пришли спасатели оперативно-спасательного отряда, которые доставили их на берег.

"В медицинской помощи туристы не нуждались. МЧС напоминает соблюдать правила безопасности на водоемах!" – говорится в сообщении.


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