Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для туристов в Жетысуской области
Фото: скриншот видео
2 июля туристы, отплыв далеко от побережья озера Алаколь, из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, га помощь пришли спасатели оперативно-спасательного отряда, которые доставили их на берег.
"В медицинской помощи туристы не нуждались. МЧС напоминает соблюдать правила безопасности на водоемах!" – говорится в сообщении.
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