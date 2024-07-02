Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для туристов в Жетысуской области

Фото: скриншот видео

2 июля туристы, отплыв далеко от побережья озера Алаколь, из-за усиления ветра не смогли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

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