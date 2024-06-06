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Родителей оштрафовали за пожар в лесу, который устроили дети в Павлодаре

пожар в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 23:38 Фото: pixabay
3 июня в квартале №124 Шалдайского лесничества загорелись сухая трава и лесная подстилка. Пламя охватило 100 кв. м. Выяснилось, что причиной этому стали дети, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, на тушение пожара выехали 10 человек, использовали три спецмашины.

"Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района, природного резервата "Ертіс орманы" и полицейские выяснили, что пожар устроили дети. Их родителей оштрафовали по ч. 3 ст. 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что детская шалость обошлась родителям в 36 920 тенге.

Ранее сообщалось, что лесной пожар разгорелся в Жамбылской области.

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