Пять вертолетов задействовали в тушении пожара в ВКО

В Уланском районе ВКО спасатели и другие службы продолжают ликвидировать природный пожар в Асу-Булакском лесном хозяйстве. Пламя распространяется по лесной подстилке, сухой траве и деревьям, сообщает Zakon.kz.

Добраться до некоторых очагов наземным группам сложно. Работам мешают гористая местность, отсутствие нормальных подъездов, жара и постоянно меняющийся ветер, из-за которого направление распространения огня может быстро меняться.

"Для управления операцией непосредственно в районе пожара организован штаб. Специалисты на месте распределяют силы, координируют работу наземных подразделений и авиации и определяют дальнейшие действия", – сообщает пресс-служба МЧС РК.

В тушении участвуют около 220 человек и 43 единицы техники. К операции подключены подразделения МЧС, "Казавиалесоохраны" МЭПР, ДКНБ и местных исполнительных органов.

На участках, куда невозможно подойти технике, пожар локализуют с воздуха. В операции задействованы пять вертолетов "Казавиаспас" МЧС, а также авиация акимата ВКО и ДКНБ. Воздушные суда оснащены водосливными устройствами. Авиация уже выполнила 100 сбросов и доставила к очагам 288 тонн воды. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в 4 километрах от села Кулан Жамбылской области произошло загорание на полигоне твердых бытовых отходов.