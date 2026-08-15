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Происшествия

Пять вертолетов задействовали в тушении пожара в ВКО

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 14:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Уланском районе ВКО спасатели и другие службы продолжают ликвидировать природный пожар в Асу-Булакском лесном хозяйстве. Пламя распространяется по лесной подстилке, сухой траве и деревьям, сообщает Zakon.kz.

Добраться до некоторых очагов наземным группам сложно. Работам мешают гористая местность, отсутствие нормальных подъездов, жара и постоянно меняющийся ветер, из-за которого направление распространения огня может быстро меняться.

"Для управления операцией непосредственно в районе пожара организован штаб. Специалисты на месте распределяют силы, координируют работу наземных подразделений и авиации и определяют дальнейшие действия", – сообщает пресс-служба МЧС РК.

В тушении участвуют около 220 человек и 43 единицы техники. К операции подключены подразделения МЧС, "Казавиалесоохраны" МЭПР, ДКНБ и местных исполнительных органов.

На участках, куда невозможно подойти технике, пожар локализуют с воздуха. В операции задействованы пять вертолетов "Казавиаспас" МЧС, а также авиация акимата ВКО и ДКНБ. Воздушные суда оснащены водосливными устройствами. Авиация уже выполнила 100 сбросов и доставила к очагам 288 тонн воды. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в 4 километрах от села Кулан Жамбылской области произошло загорание на полигоне твердых бытовых отходов.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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