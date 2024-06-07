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Кадры задержания радикала из Монголии попали на видео в Астане

Кадры задержания радикала из Монголии попали на видео в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 18:31 Фото: polisia.kz
Полицейскими Управления по противодействию экстремизму задержан гражданин Монголии, который на территории Астаны сбывал гашиш. По информации полиции, он является сторонником нетрадиционных религиозных взглядов, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 36-летнего мужчину задержали во дворе здания при попытке сбыта наркотика.

"При личном досмотре у мужчины в носке был обнаружен один сверток с веществом серо-зеленого цвета, кроме того, из барсетки было изъято пять свертков с аналогичным веществом. Задержанный дал признательные показания. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


"Кроме того, в мае в Астане был задержан подельник иностранца, который также арестован и содержится под стражей. Установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны. В настоящее время устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы", – добавили в полиции.

Также в ведомстве подчеркнули, что задержанные лица являются сторонниками нетрадиционных религиозных взглядов.

Ранее стало известно, что незаконный оборот наркотических средств через Государственную границу Казахстана в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы. 

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