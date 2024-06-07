Задержан председатель Актауского городского суда
Фото: пресс-служба Мангистауского областного суда
Задержан председатель Актауского городского суда Бауржан Шайдуллин. Об этом 7 июня Zakon.kz сообщили в Верховном суде РК.
Как рассказали в ВС, операцию по задержанию организовали отдел внутренней безопасности Верховного суда и Антикор.
Ранее о задержании Бауржана Шайдуллина сообщалось в соцсетях. Отмечалось, что он мог быть задержан за подстрекательство дачи взятки в размере 18 млн тенге "за решение вопроса" по уголовному делу.
Бауыржан Шайдуллин был назначен на должность главы Актауского горсуда в январе 2020 года.
Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя начальника Департамента полиции Алматы Берика Абильбекова.
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