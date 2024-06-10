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Законодательство РК

Причиной задержания председателя Актауского городского суда стала взятка в 18 млн

Председатель Актауского городского суда задержан за взятку в 18 млн, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:27 Фото: freepik
Агентством по противодействию коррупции задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Задержание произошло в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором в соответствии со статьей 550 УПК РК, сообщает Антикор.

Судья получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.


Тот, кто передавал ему деньги – доверенное лицо, признан соучастником и также заключен под стражу. Сейчас он в следственном изоляторе города Актау.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

О задержании председателя Актауского городского суда стало известно 7 июня.

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