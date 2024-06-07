Девятилетний ребенок ради веселья "заминировал" школу в Костанае

В Костанае 7 июня полицейские установили девятилетнего школьника, который сообщил о бомбе и террористах в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

По информаци полиции, 6 июня на телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве.

"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен девятилетний ребенок. Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям.

"В полиции предупреждают, что за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность", – заключили в полиции.

Похожая история 21 декабря 2023 года произошла в Атырауской области. Там девятиклассник через мессенджер сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени своего знакомого. Мотивом преступления стала ссора.