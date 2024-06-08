Женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

8 июня при проведении агитационно-профилактических работ на побережье Каспийского моря спасатели помогли 32-летней тонущей женщине выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

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