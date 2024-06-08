Женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня при проведении агитационно-профилактических работ на побережье Каспийского моря спасатели помогли 32-летней тонущей женщине выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК.
"Спасатели оперативно-спасательного отряда в 30 м от берега спасли из воды женщину 1992 г.р., которая не смогла самостоятельно выбраться на берег. В медицинской помощи не нуждалась. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности на воде", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау.
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