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Законодательство РК

Женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 21:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня при проведении агитационно-профилактических работ на побережье Каспийского моря спасатели помогли 32-летней тонущей женщине выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК.


"Спасатели оперативно-спасательного отряда в 30 м от берега спасли из воды женщину 1992 г.р., которая не смогла самостоятельно выбраться на берег. В медицинской помощи не нуждалась. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности на воде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау.

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МЧС РК Мангистауская область 2024 год
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