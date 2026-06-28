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Происшествия

В Актау женщина упала в море при посадке на катер

В Актау женщина упала в море при посадке на катер, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 22:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актау сотрудники ДЧС Мангистауской области во время профилактического рейда на побережье Каспийского моря спасли женщину, упавшую в воду, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Скальной тропы. По предварительным данным, женщина по неосторожности упала в море при посадке на катер. Находившиеся рядом спасатели оперативно среагировали, извлекли ее из воды и обеспечили безопасность.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности при посадке и высадке с маломерных судов, а также быть внимательными вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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