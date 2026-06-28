В Актау женщина упала в море при посадке на катер
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актау сотрудники ДЧС Мангистауской области во время профилактического рейда на побережье Каспийского моря спасли женщину, упавшую в воду, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе Скальной тропы. По предварительным данным, женщина по неосторожности упала в море при посадке на катер. Находившиеся рядом спасатели оперативно среагировали, извлекли ее из воды и обеспечили безопасность.
В ведомстве уточнили, что медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.
Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности при посадке и высадке с маломерных судов, а также быть внимательными вблизи водоемов.
Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript