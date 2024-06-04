Неудачный полет вороны окончился спасательной операцией в Кокшетау

Фото: скриншот видео

Неизвестно как ворона оказалась по среди столба освещения, но это заметили Кокшетауские волонтеры. Вечером неравнодушные люди сообщили о необычном инциденте спасателям, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: