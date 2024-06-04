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Неудачный полет вороны окончился спасательной операцией в Кокшетау

спасатели помогли вороне, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 23:45 Фото: скриншот видео
Неизвестно как ворона оказалась по среди столба освещения, но это заметили Кокшетауские волонтеры. Вечером неравнодушные люди сообщили о необычном инциденте спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место вызова прибыли Кокшетауские пожарные, которые помощью автолестницы сняли птицу со столба.

"Ворона передана волонтерам. Для нас важна каждая пернатая жизнь". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области


Ранее министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 22 мая 2024 года утвердил Правила оказания экстренной психологической помощи населению (в том числе сотрудникам органов гражданской защиты) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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