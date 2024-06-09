Выжил лишь мальчик: стали известны детали аварии в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
9 июня на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Алматинской области в аварии погибли пятеро человек. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте ДТП.
В связи с чем водитель не справился с управлением, пока не известно.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Однако по фотографиям видно, что автомобиль буквально разорвало пополам.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Удивительным образом остался в живых только 12-летний ребенок.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, мальчику удалось выбраться из искореженного автомобиля марки Nissan Primera только с ссадиной на колене.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также выяснилось, что на месте аварии был найден котенок. Предположительно, в момент аварии он находился в машине.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что вторая жуткая авария за вечер произошла в Алматинской области. В ДТП погибли пять человек.
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