#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Антикор раскрыл подробности по делу председателя Актауского горсуда

Антикор раскрыл подробности по делу председателя Актауского горсуда, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 15:49 Фото: Telegram/antikornews
В Агентстве по противодействию коррупции 17 декабря 2024 года рассказали о том, на каком этапе находится расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области Бауржана Шайдуллина, сообщает Zakon.kz.

Ранее в деле фигурировал лишь председатель Актауского горсуда. А из сегодняшнего релиза следует, что расследование велось и в отношении частного судебного исполнителя.

"Агентством завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", – проинформировали в Антикоре.

О том, что председателя Актауского городского суда задержали, стало известно 7 июня 2024 года.

Позднее, 10 июня, в Антикоре рассказали, что судья получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы вернется тепло до двух градусов
Общество
16:06, Сегодня
В Алматы вернется тепло до двух градусов
Что повлияло на снижение уровня добычи нефти в Казахстане
Общество
15:57, Сегодня
Что повлияло на снижение уровня добычи нефти в Казахстане
Качество каких услуг вызывает недовольство казахстанцев
Общество
15:28, Сегодня
Качество каких услуг вызывает недовольство казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: