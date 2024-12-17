Антикор раскрыл подробности по делу председателя Актауского горсуда

В Агентстве по противодействию коррупции 17 декабря 2024 года рассказали о том, на каком этапе находится расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области Бауржана Шайдуллина, сообщает Zakon.kz.

Ранее в деле фигурировал лишь председатель Актауского горсуда. А из сегодняшнего релиза следует, что расследование велось и в отношении частного судебного исполнителя.

"Агентством завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", – проинформировали в Антикоре.

О том, что председателя Актауского городского суда задержали, стало известно 7 июня 2024 года.

Позднее, 10 июня, в Антикоре рассказали, что судья получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.