#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Происшествия

Около 280 иностранцев нелегально жили в Астане

нелегальных мигрантов выявили в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 13:56 Фото: пресс-служба ДП города Астаны
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" сотрудники миграционной службы выявили 279 иностранных граждан и 53 гражданина Казахстана, нарушивших миграционное законодательство, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, установлены 15 работодателей, которые незаконно привлекли к работе иностранных граждан без разрешения местных исполнительных органов.

"По итогам проверки 67 иностранцев были выдворены из страны. Также выявлены 11 лиц, уклонявшихся от исполнения решения суда о выезде из Казахстана. Они были принудительно выдворены с территории страны". Пресс-служба ДП г. Астаны

В отношении гражданина Нигерии, у которого истек срок выездной визы, составлен протокол по статье 517 КоАП РК.

Столичный департамент полиции напоминает жителям и гостям столицы, если вам известно о незаконном пребывании иностранных граждан, сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефону "102".

Ранее сообщалось, что казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева