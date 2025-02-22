Около 280 иностранцев нелегально жили в Астане

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" сотрудники миграционной службы выявили 279 иностранных граждан и 53 гражданина Казахстана, нарушивших миграционное законодательство, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, установлены 15 работодателей, которые незаконно привлекли к работе иностранных граждан без разрешения местных исполнительных органов.

"По итогам проверки 67 иностранцев были выдворены из страны. Также выявлены 11 лиц, уклонявшихся от исполнения решения суда о выезде из Казахстана. Они были принудительно выдворены с территории страны". Пресс-служба ДП г. Астаны

В отношении гражданина Нигерии, у которого истек срок выездной визы, составлен протокол по статье 517 КоАП РК.

Столичный департамент полиции напоминает жителям и гостям столицы, если вам известно о незаконном пребывании иностранных граждан, сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефону "102".

Ранее сообщалось, что казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику.

