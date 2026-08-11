#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.74
537.23
5.62
Происшествия

Беззаботный отдых на Иртыше едва не обернулся трагедией

Случайный взгляд на воду спас подростку жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:19 Фото: magnific.com
Спасатели МЧС во время рейда на Иртыше в Усольском микрорайоне заметили тонущего подростка. Они на плавсредстве быстро добрались до него и вытащили из воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, 16-летний подросток купался в необорудованном месте и, не рассчитав силы, начал тонуть. Медицинская помощь ему не потребовалась, после спасения его доставили на станцию.

Спасатели призывают не купаться в необорудованных местах, не заплывать далеко от берега и не оставлять детей без присмотра у воды.

Ранее сообщалось, что спасатели вынесли три баллона из горящего магазина в Актобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
помощь спасателей
18:42, 10 июня 2024
Отдых детей на водохранилище в ВКО едва не обернулся трагедией
спасенная
16:11, 23 июня 2024
В Семее спасли девочку, которая тонула в Иртыше
помощь спасателей
20:12, 17 июня 2025
Житель области Абай едва не утонул, пытаясь перейти реку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:01, Сегодня
Стала известна зарплата Никиты Бояркина в новом клубе
Фото: пресс-служба АСА
20:37, Сегодня
В ACA могут провести первый в истории ММА "анонимный бой"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:09, Сегодня
Экс-вратарь "Барыса" Бояркин официально перешёл в "Адмирал"
Фото: instagram.com/erkebulan_toktar
19:38, Сегодня
Еркебулан Токтар проведёт поединок с популярным бойцом из Узбекистана Исроиловым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: