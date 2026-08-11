Беззаботный отдых на Иртыше едва не обернулся трагедией
Фото: magnific.com
Спасатели МЧС во время рейда на Иртыше в Усольском микрорайоне заметили тонущего подростка. Они на плавсредстве быстро добрались до него и вытащили из воды, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, 16-летний подросток купался в необорудованном месте и, не рассчитав силы, начал тонуть. Медицинская помощь ему не потребовалась, после спасения его доставили на станцию.
Спасатели призывают не купаться в необорудованных местах, не заплывать далеко от берега и не оставлять детей без присмотра у воды.
Ранее сообщалось, что спасатели вынесли три баллона из горящего магазина в Актобе.
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