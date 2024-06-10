Спасение 21-летнего парня сняли на видео в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

10 июня в Усть-Каменогорске соседей обеспокоило, что 21-летний парень сидит на окне пятого этажа. Они обратились за помощью в ДЧС, сообщает Zakon.kz.

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