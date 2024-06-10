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Спасение 21-летнего парня сняли на видео в Усть-Каменогорске

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 18:33 Фото: скриншот видео
10 июня в Усть-Каменогорске соседей обеспокоило, что 21-летний парень сидит на окне пятого этажа. Они обратились за помощью в ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие спасатели приняли решение спуститься с крыши и предотвратить падение человека.

"При помощи альпинисткого снаряжения спасатель Аслан Советов неожиданно для мужчины спикировал к окошку и ловко протолкнул его внутрь квартиры. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112".Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что в Степногорске спасатели пришли на помощь 80-летней бабушке.

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