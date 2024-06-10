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Подросток с приступом эпилепсии упал посреди улицы в Абайской области

спасение подростка, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 23:07 Фото: скриншот видео
15-летний подросток в Абайской области упал посреди улицы, мучаясь в эпилептическом приступе. Прохожие вызвали неотложку, так как никто не смог оказать ему помощь. В этот момент на тревогу ехал страж порядка Дастан Толахметов, который по итогу и спас мальчика, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, заметив подростка, теряющего сознание, страж порядка подбежал к нему. У парня было затруднено дыхание, так как он лежал на спине и его язык запал, блокируя дыхательные пути. Первым делом полицейский перевернул его и разжал рот, чтоб он смог нормально дышать.

"До приезда скорой помощи я не выпускал мальчика из рук, придерживая голову. Когда приехали медицинские работники, я смог спокойно вздохнуть, передавая ребенка профессионалам", – рассказал Толахметов.

Отмечается, что полицейский оказал своевременную и решающую помощь парню, страдающему эпилепсией. В данное время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.


Ранее сообщалось, что случайные прохожие спасли тонущую девушку в Усть-Каменогорске.

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