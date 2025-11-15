#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Темиртау подросток упал с обрыва в Каменном карьере

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 18:24 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 ноября в городе Темиртау Карагандинской области, на участке Каменный карьер, спасатели МЧС совместно с бригадой скорой помощи оказали помощь 14-летнему мальчику, который при неизвестных обстоятельствах упал с обрыва, сообщает Zakon.kz.

Спасатели быстро прибыли на место, оказали первую медицинскую помощь и аккуратно спустили пострадавшего с горной местности.

"Далее мальчик был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан быть максимально внимательными и осторожными при посещении горных и труднодоступных мест, строго соблюдать меры безопасности и не пренебрегать правилами поведения на природе.

Ранее спасатели Актобе вызволили девушку из беды.

