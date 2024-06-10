Пропавшая в Германии казахстанка могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови

Родственники казахстанки, пропавшей в Германии, пытаются как можно скорее получить визу и выехать на ее поиски. Брат Айгуль Сайлыбаевой подозревает, что его сестра могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал КТК, что своим родным о фактах абьюза пропавшая не рассказывала, но подруги о подобном догадывались.

"После исчезновения, пропажи моей сестры я сейчас слышу, вижу от ее подруг, как она делилась своей печалью и горем, что на нее оказывают всяческое физическое и психологическое давление со стороны ее супруга и его родственников, непосредственно матери. Есть фотографии, где у нее гематомы, побои, синяки, отекшие уши. Последний месяц она с нами на видеосвязь не выходила". Брат Айгуль Сайлыбаевой Канат Сайлыбаев

Отмечается, что Айгуль Сайлыбаева уехала из Казахстана вместе со своим мужем еще в 2020 году. Они жили в разных странах, но в последнее время находились в немецком городе Бенсхайме, рассказал нам ее брат.

Канат Сайлыбаев утверждает, что супруг пропавшей не хотел сообщать представителям правопорядка фактический адрес их проживания. Из-за этого обыск в квартире провели только через три дня после исчезновения.

Последний раз Айгуль Сайлыбаева выходила на связь с родственниками 3 июня. Но казахстанские дипломаты узнали о пропаже женщины только 5 июня, когда ее родные обратились в генконсульство.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил о том, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку.