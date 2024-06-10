МИД РК: Полиция Германии ищет пропавшую казахстанку

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 10 июня на брифинге рассказал, как проходят поиски казахстанки, которая пропала в Германии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, 5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на Майне обратились казахстанцы по поводу пропажи 3 июня их дочери.

"Генеральное консульство взяло это обращение на особый контроль. Наши дипломаты немедленно обратились в местную полицию и она уже начала розыскные мероприятия. Наш консул выехал по адресу проживания и встретился с родными. Был разговор с полицией, они сказали, что будут очень внимательно искать. Тем не менее наши генконсульство и посольство в Берлине направили соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Германии, чтобы этот вопрос был на особом контроле", – сказал Смадияров.

Официальный представитель МИД РК также сообщил, что сейчас совместно с немецкой стороной прорабатывается вопрос получения визы для родственников в Казахстане. Также консул Казахстана находится на постоянной связи с родными женщины.

Речь идет о бывшей судье Айгуль Сайлыбаевой. Ранее ее брат заявил об исчезновении сестры в Германии. По словам Каната Сайлыбаева, она в последние несколько дней перестала выходить на связь.

Ранее МИД РК дал рекомендации казахстанцам, которые планируют отправиться на летние Олимпийские игры в Париж.