Общество

Пятые сутки ищут пропавшего подростка в Костанае

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанае с 19 марта 2026 года ищут пропавшего несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 19-го числа, сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям по факту безвестного исчезновения Орел Владимира 2008 года рождения, сообщили в костанайской полиции.


"Поисковые работы организованы в круглосуточном режиме. Задействованы значительные силы и средства: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасательные подразделения, представители местных исполнительных органов, а также волонтеры. Территория поисков охватывает большую часть города, а также прилегающие территории. Проводится прочесывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. Обследуются в том числе труднодоступные участки", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции координируют действия всех задействованных служб, обеспечивая слаженность и оперативность поисковой операции. Работа не прекращается ни днем, ни ночью.

"Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой не оставаться равнодушными. Любая информация, которая может помочь в установлении местонахождения несовершеннолетнего, может оказаться важной. Просим незамедлительно сообщать ее на пульт "102". Поиски несовершеннолетнего продолжаются".

Ранее сообщалось, что костанаец застрелил бывшую супругу после ссоры и сдался полиции.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
