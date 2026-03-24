Пятые сутки ищут пропавшего подростка в Костанае

В Костанае с 19 марта 2026 года ищут пропавшего несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 19-го числа, сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям по факту безвестного исчезновения Орел Владимира 2008 года рождения, сообщили в костанайской полиции.





"Поисковые работы организованы в круглосуточном режиме. Задействованы значительные силы и средства: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасательные подразделения, представители местных исполнительных органов, а также волонтеры. Территория поисков охватывает большую часть города, а также прилегающие территории. Проводится прочесывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. Обследуются в том числе труднодоступные участки", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции координируют действия всех задействованных служб, обеспечивая слаженность и оперативность поисковой операции. Работа не прекращается ни днем, ни ночью.

"Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой не оставаться равнодушными. Любая информация, которая может помочь в установлении местонахождения несовершеннолетнего, может оказаться важной. Просим незамедлительно сообщать ее на пульт "102". Поиски несовершеннолетнего продолжаются".

