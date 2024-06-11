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Француз умер от жары в степи под Байконуром

Француз умер от жары в степи под Байконуром , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 00:32 Фото: Zakon.kz
Два гражданина Франции пытались нелегально пробраться на Байконур. До космодрома они двигались пешком, по пути один из иностранцев умер от обезвоживания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 июня телеканал "КТК", два туриста – 27-летний Николас Бенджамин Карбон и 25-летний Анджело Алибета – прилетели из Парижа в Алматы.

"Как рассказал выживший мужчина, они решили самостоятельно отправиться на космодром, чтобы посмотреть орбитальный корабль "Буран". Друзья шли через степь, где температура превышала 30 градусов. Этого хватило, чтобы у одного из них случился тепловой удар. У Анджело несколько раз текла кровь из носа. А после он потерял сознание", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Николас вернулся на трассу за помощью, где встретил полицейских, но объяснить им ничего не смог.

"Иностранца доставили на контрольно-пропускной пункт Байконура. И только там узнали о втором туристе. Когда нашли Анджело, он был уже мертв. Следов насильственной смерти у парня не обнаружили. По одной из версий, на жаре у него не выдержало сердце", – отмечает СМИ.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Турист, катаясь на квадроцикле, получил травму позвоночника в Тургенском ущелье Алматинской области. Его пришлось госпитализировать в больницу на вертолете.

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