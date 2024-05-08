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Туриста с травмой позвоночника пришлось госпитализировать на вертолете в Алматинской области

Туриста с травмой позвоночника пришлось госпитализировать на вертолете в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 21:10 Фото: МЧС РК
Турист, катаясь на квадроцикле, получил травму позвоночника в Тургенском ущелье Алматинской области. Его пришлось госпитализировать в больницу на вертолете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 8 мая в МЧС Казахстана, несчастный случай произошел на одной из зон отдыха. Отмечается, что мужчина упал с квадроцикла.

"Направившись к месту происшествия, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда и Оперативно-спасательного отряда ДЧС эвакуировали пострадавшего на вертолете "Казавиаспас". Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось о другом происшествии. Троих туристов 1 мая эвакуировали спасатели с горы в Туркестанской области. По информации МЧС Казахстана, инцидент произошел в ущелье Каскасу, около села Верхний. 

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Диана Абдуллаева
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